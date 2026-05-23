États-Unis : un Irakien pro-iranien soupçonné d’avoir préparé une attaque contre Ivanka Trump

Le ressortissant irakien Mohammed Baqer al-Saadi, arrêté récemment en Turquie et accusé de préparer des attaques contre des cibles juives et américaines en Occident, est désormais soupçonné d’avoir également envisagé une attaque contre Ivanka Trump, selon le New York Post.

D’après les informations publiées par le journal américain, le suspect détenait une carte du quartier où résident Ivanka Trump et son mari Jared Kushner en Floride. Les enquêteurs affirment également qu’il avait diffusé sur les réseaux sociaux des menaces visant directement la famille Trump, présentées comme une vengeance après l’élimination du général iranien Qassem Soleimani par les États-Unis en 2020.

Selon une source citée, al-Saadi a déclaré vouloir «brûler la maison de Trump comme ils ont brûlé notre maison». Il a aussi publié une photo du secteur résidentiel accompagnée d’un message en arabe affirmant que «ni les palais ni les services secrets ne pourront vous protéger».

Les autorités américaines soupçonnent Mohammed Baqer al-Saadi d’entretenir des liens étroits avec les Gardiens de la révolution iraniens ainsi qu’avec la milice pro-iranienne Kataeb Hezbollah en Irak. Les enquêteurs estiment qu’il faisait partie d’un réseau impliqué dans des projets d’attaques contre des intérêts occidentaux et des institutions juives aux États-Unis et en Europe.

Selon les documents d’enquête, le suspect ne s'est pas limité à des menaces en ligne. Les autorités évoquent également des activités de surveillance, de collecte d’informations et de planification opérationnelle. Il a tenté de recruter des individus pour mener des attaques contre des synagogues et d’autres sites juifs.

Le dossier judiciaire mentionne notamment l’incendie d’une synagogue à Liège, en Belgique, ainsi qu’une attaque incendiaire contre une agence Bank of America sur les Champs-Élysées à Paris.

Al-Saadi a été arrêté en Turquie alors qu’il se rendait vers Moscou, avant d’être extradé vers les États-Unis. Les enquêteurs affirment avoir retrouvé des photos le montrant aux côtés de Qassem Soleimani et d’autres responsables iraniens, éléments présentés comme des preuves supplémentaires de ses liens avec les réseaux pro-iraniens.