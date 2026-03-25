Guerre contre l’Iran : Washington affirme être "en avance" sur ses objectifs

La Maison-Blanche a assuré que les États-Unis progressaient plus rapidement que prévu dans leur campagne militaire contre l’Iran, évoquant un déroulement « en avance sur le calendrier » initialement fixé à quatre à six semaines. Lors d’un point presse, la porte-parole Karoline Leavitt a indiqué que, 25 jours après le début des opérations, les forces américaines avaient déjà atteint des résultats significatifs.

« Dès le départ, le président Trump et le département de la Défense estimaient qu’il faudrait environ quatre à six semaines pour accomplir cette mission critique. Aujourd’hui, nous sommes en avance et les performances sont exceptionnelles », a-t-elle déclaré, saluant l’efficacité de l’armée américaine.

Dans le même temps, la Maison-Blanche a tenu à démentir toute impasse diplomatique avec Téhéran, après des informations relayées par les médias iraniens évoquant un rejet du plan américain en 15 points. « Les discussions continuent… Elles sont productives… et elles se poursuivent », a affirmé Karoline Leavitt, tout en appelant à la prudence face aux fuites dans la presse. « Il y a des éléments de vérité, mais certains récits ne sont pas entièrement exacts », a-t-elle ajouté.

Dans le même temps, la Maison-Blanche a rappelé que Donald Trump restait ouvert à une solution diplomatique. La porte-parole a évoqué la décision du président de reporter certaines menaces de frappes contre des infrastructures iraniennes, après des signaux indiquant que Téhéran était disposé à engager des discussions. « Le président est prêt à écouter », a-t-elle affirmé.

Washington a toutefois maintenu une ligne ferme à l’égard de l’Iran. Karoline Leavitt a appelé les autorités iraniennes à coopérer, à renoncer définitivement à leurs ambitions nucléaires et à cesser toute menace contre les États-Unis et leurs alliés. Elle a également averti que, si l’Iran ne reconnaissait pas sa défaite militaire et poursuivait ses actions, les États-Unis intensifieraient leurs frappes.

Ces déclarations illustrent une double approche américaine, mêlant pression militaire et ouverture diplomatique, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient et d’incertitudes sur l’issue du conflit.