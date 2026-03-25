Guerre contre l’Iran : Washington affirme être "en avance" sur ses objectifs

La porte-parole a également averti que, si l’Iran ne reconnaissait pas sa défaite militaire et poursuivait ses actions, les États-Unis intensifieraient leurs frappes.

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White House press secretary Karoline Leavitt speaks with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Wednesday, March 4, 2026, in Washington
White House press secretary Karoline Leavitt speaks with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Wednesday, March 4, 2026, in Washington AP Photo/Alex Brandon

La Maison-Blanche a assuré que les États-Unis progressaient plus rapidement que prévu dans leur campagne militaire contre l’Iran, évoquant un déroulement « en avance sur le calendrier » initialement fixé à quatre à six semaines. Lors d’un point presse, la porte-parole Karoline Leavitt a indiqué que, 25 jours après le début des opérations, les forces américaines avaient déjà atteint des résultats significatifs.

« Dès le départ, le président Trump et le département de la Défense estimaient qu’il faudrait environ quatre à six semaines pour accomplir cette mission critique. Aujourd’hui, nous sommes en avance et les performances sont exceptionnelles », a-t-elle déclaré, saluant l’efficacité de l’armée américaine.

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Dans le même temps, la Maison-Blanche a tenu à démentir toute impasse diplomatique avec Téhéran, après des informations relayées par les médias iraniens évoquant un rejet du plan américain en 15 points. « Les discussions continuent… Elles sont productives… et elles se poursuivent », a affirmé Karoline Leavitt, tout en appelant à la prudence face aux fuites dans la presse. « Il y a des éléments de vérité, mais certains récits ne sont pas entièrement exacts », a-t-elle ajouté.

Dans le même temps, la Maison-Blanche a rappelé que Donald Trump restait ouvert à une solution diplomatique. La porte-parole a évoqué la décision du président de reporter certaines menaces de frappes contre des infrastructures iraniennes, après des signaux indiquant que Téhéran était disposé à engager des discussions. « Le président est prêt à écouter », a-t-elle affirmé.

Washington a toutefois maintenu une ligne ferme à l’égard de l’Iran. Karoline Leavitt a appelé les autorités iraniennes à coopérer, à renoncer définitivement à leurs ambitions nucléaires et à cesser toute menace contre les États-Unis et leurs alliés. Elle a également averti que, si l’Iran ne reconnaissait pas sa défaite militaire et poursuivait ses actions, les États-Unis intensifieraient leurs frappes.

Ces déclarations illustrent une double approche américaine, mêlant pression militaire et ouverture diplomatique, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient et d’incertitudes sur l’issue du conflit.

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