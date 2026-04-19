J.D. Vance ira au Pakistan, confirme un responsable américain à i24NEWS contrairement aux affirmations de Trump

Le vice-président américain JD Vance conduira bien la délégation américaine à Islamabad pour les discussions avec l’Iran prévues lundi, a confirmé à i24NEWS un responsable américain, contredisant une déclaration antérieure de Donald Trump. Ce rectificatif intervient dans un contexte de forte confusion autour de la participation américaine à ces négociations cruciales.

« Je viens juste de raccrocher avec le président Trump, il m'a dit que le vice-président Vance ne conduirait pas la délégation américaine à Islamabad », la capitale du Pakistan, avait déclaré plus tôt à l’antenne d’ABC le journaliste Jonathan Karl. « Il a dit que c'était pour des raisons de sécurité », avait-il précisé, évoquant les inquiétudes liées au dispositif sécuritaire renforcé dans la capitale pakistanaise.

Quelques heures plus tard, l’exécutif américain a clarifié la situation, confirmant que JD Vance sera bien présent aux côtés des émissaires habituels du président, Steve Witkoff et Jared Kushner.

Cette participation marque la continuité de l’implication de JD Vance, qui avait déjà mené la délégation américaine lors d’un premier cycle de discussions le week-end dernier, resté sans issue. Le Pakistan, et en particulier Islamabad, s’impose comme un médiateur clé entre Washington et Téhéran, alors que les tensions demeurent élevées malgré un cessez-le-feu fragile.

Ce revirement souligne les hésitations et ajustements au sommet de l’exécutif américain, dans une séquence diplomatique extrêmement sensible où chaque signal envoyé peut peser sur l’issue des négociations.