"Je ne peux pas encore mourir, je dois m'occuper de l'Iran" : les derniers mots de Lindsey Graham à Trump

Quelques heures après l’annonce de la mort soudaine du sénateur républicain Lindsey Graham, le contenu de son dernier échange avec Donald Trump a été rapporté par plusieurs médias américains.

Selon le site Axios, les deux hommes se seraient entretenus longuement quelques heures avant le décès du sénateur, abordant plusieurs dossiers internationaux majeurs, notamment la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et les tensions persistantes avec l’Iran.

La possibilité d’une nouvelle confrontation avec Téhéran aurait également été évoquée lors de cet entretien. D’après des sources citées par le média américain, Lindsey Graham aurait confié à son entourage, peu après l’appel, qu’il ne se sentait pas bien. Il aurait toutefois plaisanté en affirmant qu’il ne pouvait pas consulter immédiatement, car il devait encore s’occuper de plusieurs dossiers.

« Je ne peux pas mourir maintenant », aurait-il lancé, avant d’ajouter qu’il devait encore « travailler sur les sanctions contre la Russie, régler la question iranienne et avancer sur la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite ». Le sénateur est décédé quelques heures plus tard après ce qui s'apparente à une crise cardiaque.

Le FBI a annoncé prendre part à l'enquête pour déterminer les circonstances exactes de son décès, et élucider tout soupçon d'acte de malveillance.

Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud depuis 2003, était l’une des voix les plus influentes du Parti républicain sur les questions de politique étrangère et de sécurité nationale. Il revenait tout juste d'un déplacement aux Etats-Unis où il avait rencontre Volodymyr Zelensky.

Réputé pour ses positions fermes face à l’Iran, aux organisations terroristes et aux régimes considérés comme hostiles aux États-Unis, il figurait parmi les principaux soutiens américains d’Israël au Congrès.