Le FBI a annoncé qu'il apporterait son soutien aux autorités locales chargées d'enquêter sur le décès du sénateur républicain Lindsey Graham, survenu à l'âge de 71 ans. L'implication de la police fédérale intervient alors que les circonstances de sa mort suscitent de nombreuses interrogations.

Selon plusieurs médias américains, les services d'urgence ont été appelés samedi soir au domicile de l'élu après le signalement d'un arrêt cardiaque. Aucune cause officielle du décès n'a toutefois été communiquée à ce stade.

Dans un communiqué publié plus tôt dans la journée, le bureau de Lindsey Graham a indiqué que le sénateur était décédé « des suites d'une maladie brève et soudaine », sans fournir davantage de précisions.

Le directeur du FBI, Kash Patel, a confirmé sur le réseau social X que son agence collaborait avec les enquêteurs locaux. « Nous mettons à leur disposition toutes les ressources nécessaires », a-t-il déclaré, sans préciser les raisons de cette assistance.

Figure influente du Parti républicain, Lindsey Graham s'était imposé comme l'un des principaux défenseurs d'une politique étrangère interventionniste, soutenant fermement Israël et plaidant également pour l'aide militaire à l'Ukraine face à la Russie, ainsi qu'une ligne dure contre l'Iran.

Son déplacement en Ukraine, dans les jours précédant son décès, alimente notamment les spéculations sur un éventuel empoisonnement par la Russie. C'est en tout cas la rumeur relayée par certains des plus farouches opposants à Poutine.

Le sénateur avait par ailleurs été, à plusieurs reprises, la cible de menaces émanant de responsables iraniens. Après l'annonce de son décès, une présentatrice de la télévision d'État iranienne s'est publiquement félicitée de sa mort, déclarant « féliciter le peuple iranien » et affirmant que le sénateur avait été « envoyé en enfer ».

À ce stade, les autorités américaines n'ont fait état d'aucun élément permettant d'établir un lien entre ces menaces et le décès du sénateur. L'enquête se poursuit.