La mort soudaine du sénateur républicain américain Lindsey Graham, figure influente du Parti républicain et fervent soutien d'Israël, suscite une vague de spéculations sur les réseaux sociaux et dans certains médias étrangers. Alors que les autorités américaines n'ont annoncé aucune enquête criminelle et que son entourage évoque une maladie soudaine ayant entraîné un arrêt cardiaque, plusieurs hypothèses non étayées circulent, tandis qu'en Iran, les médias d'État ont ouvertement célébré sa disparition.

Décédé à l'âge de 71 ans, quelques jours après son retour d'un déplacement en Ukraine, Lindsey Graham était l'un des principaux défenseurs de Kiev au Congrès américain et l'un des élus les plus favorables au renforcement des sanctions contre Moscou. Cette proximité avec l'Ukraine a rapidement alimenté des spéculations.

Le sociologue et opposant russe Igor Eidman a affirmé que le sénateur aurait pu être victime d'une opération des services de renseignement russes. Selon lui, deux éléments nourrissent cette hypothèse : le calendrier de son décès, intervenu après un voyage en Ukraine, et son rôle politique dans le durcissement de la position américaine vis-à-vis de la Russie.

Igor Eidman estime que Graham était considéré par le Kremlin comme l'un des responsables ayant influencé Donald Trump en faveur d'une ligne plus ferme contre Moscou. Il évoque même l'hypothèse d'un empoisonnement à action lente qui aurait pu être administré lors de son séjour en Ukraine par des réseaux clandestins opérant pour les services russes.

À ce stade, aucune autorité américaine n'a confirmé ces allégations, et aucun élément public ne permet de les étayer.

Pendant que Washington et Jérusalem rendaient hommage au sénateur, les réactions en Iran ont pris un tout autre ton.

La télévision d'État iranienne s'est félicitée de son décès. Un présentateur a déclaré à l'antenne : « Je félicite le grand peuple iranien : Lindsey Graham, le sénateur américain belliciste et anti-iranien, est allé en enfer. »

Sur la chaîne YJC, proche du régime, un autre animateur s'est réjoui de la nouvelle : « Je suis tellement heureux que je vais répéter l'information : Lindsey Graham est en enfer », qualifiant le sénateur de « principal soutien des attaques américaines contre l'Iran ».

Des comptes liés au régime l'ont également décrit comme un « assassin d'enfants », reflétant l'hostilité de longue date de Téhéran envers celui qui plaidait depuis des années pour un durcissement des sanctions contre la République islamique et soutenait ouvertement une option militaire contre ses installations nucléaires.

Les spéculations ont été amplifiées par une publication du site iranien Rajanews, considéré comme proche de l'entourage de Mojtaba Khamenei, fils du Guide suprême Ali Khamenei.

Le média a diffusé une image montrant plusieurs personnalités politiques, dont une photo barrée de Lindsey Graham, accompagnée du message : « Des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement. »

Cette publication a été largement relayée sur les réseaux sociaux, certains internautes y voyant une allusion à une implication iranienne dans la mort du sénateur. Aucune preuve ne vient toutefois étayer cette interprétation, et aucune autorité américaine n'a évoqué un quelconque lien entre le décès de Lindsey Graham et une action étrangère.