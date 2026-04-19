Kamala Harris accuse Benyamin Netanyahou d'avoir entraîné les Etats-Unis dans la guerre

Lors d’un discours prononcé dans la nuit de samedi à dimanche à la convention du Parti démocrate à Detroit, l’ancienne vice-présidente Kamala Harris a vivement mis en cause le rôle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l’accusant d’avoir poussé le président américain Donald Trump à engager une intervention militaire en Iran.

Selon Harris, le chef de l’État « a été entraîné dans une guerre que le peuple américain ne voulait pas », affirmant explicitement que « Bibi Netanyahou l’y a conduit ».

Dans une attaque frontale, Harris a qualifié l’administration Trump de « plus corrompue, cruelle et incompétente de l’histoire des États-Unis ». Elle a également accusé le président d’avoir lancé l’opération militaire contre l’Iran dans le but de détourner l’attention de l’affaire Epstein, évoquant une « tentative pathétique ».

L’ancienne vice-présidente a par ailleurs dénoncé une posture qu’elle juge autoritaire, comparant Trump à un « parrain de la mafia ». Elle a ironisé sur sa vision des relations internationales, mimant une répartition du monde entre grandes puissances. Selon elle, cette attitude reflète une volonté de projeter une image de force, quitte à recourir à la puissance militaire américaine de manière arbitraire.

Harris a estimé que la politique étrangère menée par l'administration Trump avait affaibli la crédibilité des États-Unis auprès de leurs alliés et rompu avec les principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de la souveraineté des États.

Évoquant les conséquences du conflit, elle a notamment mentionné l’impact économique, en particulier la hausse des prix de l’énergie.

En conclusion de son intervention, Harris, pressentie pour être candidate à l’élection présidentielle de 2028, s’est montrée confiante quant aux élections de mi-mandat à venir, prédisant une victoire « écrasante » pour le Parti démocrate.