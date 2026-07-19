L’AIPAC cesse de collecter des fonds pour les élus démocrates ayant voté contre l’aide militaire à Israël

Le lobby pro-israélien AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) a retiré de son site internet la possibilité de faire des dons aux campagnes de quinze élus démocrates de la Chambre des représentants qu’il avait pourtant soutenus en vue de leur réélection. Cette décision intervient après que ces parlementaires ont voté en faveur d’un amendement visant à supprimer toute aide militaire américaine à Israël.

L’amendement, présenté mercredi par le représentant républicain du Kentucky Thomas Massie dans le cadre du projet de budget du département d’État, a été largement rejeté par 314 voix contre 104. Toutefois, près de la moitié des élus démocrates ont voté en sa faveur, illustrant les divisions croissantes au sein du parti sur la politique américaine envers Israël.

Parmi les 103 démocrates ayant soutenu le texte figuraient quinze élus précédemment soutenus par l’AIPAC, dont Katherine Clark, cheffe de file des démocrates à la Chambre des représentants. Cette dernière avait justifié son vote en estimant que les États-Unis ne devaient pas accorder de « chèque en blanc » d’aide militaire à un pays qui ne respecterait pas, selon elle, le droit, les intérêts et les valeurs américaines.

Interrogé par le New York Times, un porte-parole de l’AIPAC a déclaré que les membres de l’organisation étaient « profondément reconnaissants envers les élus qui défendent leurs convictions » et « déçus par ceux qui ne le font pas ».

Si l’amendement était voué à l’échec, son soutien par 48 % des élus démocrates marque une rupture avec les années précédentes, où les textes favorables à Israël bénéficiaient d’un soutien bipartisan quasi unanime. Cette évolution reflète les tensions grandissantes au sein du Parti démocrate, dont une partie de l’aile gauche réclame désormais la fin de l’aide militaire à Israël, tandis que les responsables du courant modéré plaident pour limiter cette assistance aux seuls équipements défensifs.