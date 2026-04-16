L'épouse de Zohran Mamdani s'excuse partiellement, mais reste muette sur son soutien au terrorisme

La controverse enfle à New York City après la prise de parole de Rama Duwaji, épouse du maire Zohran Mamdani. Dans un entretien accordé au magazine artistique Hyperallergic, elle a réagi pour la première fois aux publications anciennes qui ont récemment refait surface et suscité une vive polémique.

Dans cette interview, Rama Duwaji a exprimé des regrets concernant le ton employé dans certains messages publiés durant son adolescence. Elle a reconnu avoir utilisé un langage offensant, notamment des propos jugés racistes ou homophobes, affirmant ressentir aujourd’hui de la honte face à ces écrits. Elle a toutefois insisté sur le fait que son jeune âge à l’époque ne pouvait justifier de tels propos.

Mais cette prise de position est jugée largement insuffisante par ses détracteurs. Son mea culpa s’est concentré exclusivement sur la forme, en particulier l’usage de termes insultants, sans aborder le fond des prises de position idéologiques qui lui sont reprochées. Plusieurs critiques soulignent l’absence totale de remise en question concernant des publications exprimant un rejet d’Israël ou un soutien à des organisations terroristes.

Parmi les contenus exhumés figurent notamment des messages anciens contestant l’existence de Tel-Aviv ou qualifiant ses habitants "d’occupants", ainsi que des publications saluant des figures liées à des groupes comme le Front populaire de libération de la Palestine. Plus récemment encore, il lui est reproché d’avoir interagi avec des contenus liés aux attaques du 7 octobre, certains allant jusqu’à nier des exactions attribuées au Hamas.

La journaliste Olivia Reingold, à l’origine de la mise en lumière de ces publications, estime que ces excuses interviennent tardivement et qu’elles visent surtout à répondre à des propos susceptibles de choquer l’électorat libéral, plutôt qu’à une véritable remise en question globale.

Si Rama Duwaji affirme que cette affaire a profondément changé sa perception de son rôle public, ses opposants dénoncent une gestion de crise opportuniste. De son côté, le maire Zorhan Mamdani a défendu son épouse, la présentant comme une personne privée sans fonction officielle. Cette ligne de défense peine toutefois à convaincre, alors que la polémique continue d’alimenter les tensions au sein de la communauté juive et parmi les soutiens d’Israël dans la ville.