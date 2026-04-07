La Maison Blanche dément envisager l’utilisation de l’arme nucléaire en Iran

La Maison Blanche a fermement rejeté, mardi, toute hypothèse d’un recours à l’arme nucléaire contre l’Iran, dans un message publié sur le réseau social X par son compte officiel @RapidResponse47. Cette mise au point intervient dans un climat de tensions accrues, marqué par des déclarations particulièrement alarmistes du président Donald Trump et de son vice-président JD Vance.

https://x.com/i/web/status/2041520947019096411 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Rien de ce que dit le vice-président ici ne “laisse entendre” cela, bande d’énormes bouffons », peut-on lire dans ce message au ton inhabituellement virulent, adressé à un compte proche de l’ancienne candidate démocrate Kamala Harris. Ce dernier affirmait que les propos récents de JD Vance pouvaient suggérer un possible recours à des armes nucléaires.

La polémique trouve son origine dans un discours du vice-président, qui évoquait l’existence d’« outils » supplémentaires dans l’arsenal américain, que Washington n’a pas encore utilisés face à l’Iran. Ces déclarations ont été interprétées par certains observateurs comme une allusion implicite à des options extrêmes, dans un contexte où Donald Trump a lui-même multiplié les avertissements spectaculaires, évoquant notamment la possible « disparition d’une civilisation ».

Face à ces interprétations, l’exécutif américain a donc tenu à clarifier sa position, en niant toute intention d’escalade nucléaire. Ce démenti intervient alors que la pression militaire et diplomatique sur Téhéran atteint un niveau inédit, à l’approche de l’expiration de l’ultimatum fixé par Washington.