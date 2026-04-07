"Toute une civilisation va mourir ce soir", déclare Donald Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé que « toute une civilisation mourra ce soir » en l’absence d’accord pour mettre fin au conflit. Dans un message publié sur Truth Social, il a insisté sur la gravité du moment, le qualifiant de « l’un des plus importants de la longue et complexe histoire du monde ».

« Toute une civilisation mourra ce soir, sans jamais pouvoir être ramenée. Je ne veux pas que cela arrive, mais cela arrivera probablement », a-t-il déclaré, tout en exhortant Téhéran à conclure rapidement un accord. Dans une tonalité mêlant menace et appel, il a conclu son message par une formule inattendue : « Que Dieu bénisse le grand peuple d’Iran ».

Cette déclaration intervient alors que la pression militaire s’intensifie. Avant même l’expiration de l’ultimatum, plusieurs infrastructures iraniennes ont été visées mardi, notamment deux ponts, illustrant une montée en puissance des opérations sur le terrain.

Donald Trump a par ailleurs évoqué un possible « changement de régime complet et total », estimant que « des esprits différents, plus intelligents et moins radicalisés » pourraient émerger. « Peut-être que quelque chose de révolutionnairement génial peut arriver, qui sait ? », a-t-il ajouté, laissant entrevoir une reconfiguration politique en Iran.

Entre rhétorique apocalyptique, menaces explicites et ouverture conditionnelle à un accord, le président américain maintient une stratégie de pression maximale. Cette posture, à la fois coercitive et incertaine, intervient à un moment charnière du conflit, où l’issue des négociations pourrait redessiner durablement l’équilibre régional.