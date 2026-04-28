La secrétaire d'État adjointe de Biden accuse Netanyahou d’avoir "créé un génocide à Gaza"

Wendy Sherman, qui a occupé le poste de secrétaire d’État adjointe durant une grande partie de l’administration de l’ancien président Joe Biden, a vivement critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l’accusant d’avoir entraîné la région vers une situation assimilable à un génocide dans la bande de Gaza.

Interrogée sur Bloomberg, Wendy Sherman a affirmé qu’il était essentiel qu’Israël demeure un allié des États-Unis et que le droit à l’existence d’un État juif soit protégé. Elle a toutefois estimé que Benjamin Netanyahou avait engagé Israël sur une voie qui, selon ses mots, a "en substance créé un génocide à Gaza" et contribué à déstabiliser l’ensemble du Moyen-Orient.

Dans un second temps, l’ancienne diplomate a nuancé ses propos, reconnaissant ne pas être en mesure de trancher juridiquement sur l’emploi du terme génocide. Elle a néanmoins insisté sur le fait que Gaza avait été dévastée et que les Palestiniens méritaient "un foyer, la dignité et la paix", tout en ajoutant qu’Israël avait lui aussi droit à la sécurité et à la paix.

Ces déclarations marquent une rupture notable avec la ligne généralement observée parmi les anciens responsables de l’administration Biden, souvent critiques à l’égard de la conduite de la guerre à Gaza, mais jusqu’ici réticents à employer l’accusation de génocide. Elles illustrent également l’évolution du débat au sein du Parti démocrate, où ce type de rhétorique à l’égard d’Israël gagne en visibilité.