États-Unis : après 60 ans chez les démocrates, Alan Dershowitz rejoint le camp républicain

L’avocat américain Alan Dershowitz a annoncé qu’il s’enregistrait désormais au sein du Parti républicain, rompant avec plus de six décennies d’identification au Parti démocrate. Dans une tribune publiée par le Wall Street Journal, le juriste de 88 ans explique que l’évolution de la ligne démocrate sur Israël a motivé sa décision.

Selon lui, il avait déjà quitté officiellement les rangs démocrates en 2024 pour se déclarer indépendant, en raison du positionnement du parti à l’égard de l’État hébreu. Il affirme désormais franchir une étape supplémentaire en rejoignant les républicains, tout en reconnaissant d’importants désaccords avec eux sur plusieurs sujets de politique intérieure, notamment l’avortement, la séparation entre religion et État, l’immigration, la santé ou la fiscalité.

Alan Dershowitz accuse le Parti démocrate d’être devenu "le parti le plus anti-israélien de l’histoire américaine". Il cite notamment un vote récent au Sénat américain sur des résolutions déposées par le sénateur Bernie Sanders visant à bloquer certaines ventes d’armes à Israël. Bien que les textes aient été rejetés, une majorité de sénateurs démocrates avaient soutenu le gel de certains transferts militaires.

Connu pour ses prises de position en faveur d’Israël, le professeur de droit s’était proposé en janvier 2024 d’aider juridiquement l’État hébreu face aux procédures engagées devant la Cour pénale internationale. Il déclarait alors que s’il était plus jeune, il serait venu servir comme réserviste, et qu’à son âge il contribuerait "au tribunal ou en dehors".

Alan Dershowitz est également réputé proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu’il a publiquement défendu à plusieurs reprises face aux enquêtes judiciaires le visant. En 2020, il avait aussi rejoint l’équipe juridique de Donald Trump lors de la première procédure de destitution lancée contre l’ancien président américain.

Figure médiatique du droit aux États-Unis, Alan Dershowitz reste un personnage controversé, notamment pour avoir représenté en 2006 le financier condamné pour crimes sexuels Jeffrey Epstein dans une affaire liée à l’exploitation de mineures.