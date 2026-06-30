Le Musée canadien des droits de l’homme inaugure une exposition sur la « Nakba »

Plusieurs organisations juives dénoncent une présentation jugée partiale, tandis que le seul administrateur juif du musée a démissionné.

Le Musée canadien des droits de l'homme, situé à Winnipeg, a inauguré ce week-end une exposition intitulée « Palestine Uprooted : Nakba Past and Present » (« Palestine déracinée : la Nakba, hier et aujourd'hui »), malgré les critiques formulées depuis plusieurs semaines par des responsables et organisations juives.

L'exposition présente des photographies, des poèmes et des objets du quotidien retraçant l'expérience de Palestino-Canadiens affectés par la Nakba, terme utilisé par les Palestiniens pour désigner les déplacements de population survenus lors de la création de l'État d'Israël en 1948.

Le Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) a vivement dénoncé cette initiative, estimant que l'exposition propose une vision unilatérale du conflit.

« Des contenus à sens unique, guidés par un agenda politique, peuvent contribuer à la discrimination, au harcèlement et même aux agressions visant les étudiants juifs », a déclaré l'organisation, appelant le gouvernement fédéral à demander des comptes à la direction du musée.

La polémique a conduit Mark Berlin, seul membre juif du conseil d'administration du musée, à présenter sa démission.

Dans sa lettre, il reproche à l'institution d'avoir ignoré les préoccupations exprimées par la communauté juive et d'avoir omis un élément essentiel du contexte historique : l'exode de centaines de milliers de Juifs des pays arabes à la suite de la guerre de 1948.

« Une histoire détachée de son contexte factuel n'est pas la vérité, c'est seulement une histoire », écrit-il, estimant que le musée a l'obligation morale de présenter une vision historique complète.

La directrice générale du musée, Isha Khan, a défendu l'exposition en affirmant qu'elle ne remettait nullement en cause les souffrances vécues par les Juifs.

« Mettre en lumière les violations des droits humains subies par les Palestino-Canadiens ne nie en rien celles subies par les Juifs », a-t-elle déclaré, ajoutant que raconter l'histoire d'une communauté « ne minimise pas l'expérience d'une autre ».

Plusieurs organisations juives progressistes canadiennes, dont Independent Jewish Voices, ont également soutenu l'exposition, saluant une initiative favorisant « l'apprentissage, la réflexion et le dialogue ».

Cette controverse intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites au Canada. Selon le dernier rapport annuel de B'nai Brith Canada, 6 800 incidents antisémites ont été recensés en 2025, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente. Des tirs avaient notamment visé trois synagogues de la région de Toronto en mars dernier.