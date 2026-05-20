Le Sénat américain avance un texte pour limiter les pouvoirs de Donald Trump face à l’Iran

Le Sénat américain a voté mardi une motion permettant d’avancer une résolution controversée sur les pouvoirs de guerre, destinée à limiter l’action militaire de Donald Trump contre l’Iran.

Le texte, porté par le sénateur démocrate Tim Kaine, vise à contraindre le président américain à retirer les forces américaines actuellement engagées dans les hostilités contre le régime iranien. La motion a été adoptée de justesse, par 50 voix contre 47, permettant à la résolution de sortir de la commission des Affaires étrangères du Sénat.

Quatre sénateurs républicains ont voté avec les démocrates : Bill Cassidy, Rand Paul, Susan Collins et Lisa Murkowski. Bill Cassidy venait de perdre la primaire républicaine en Louisiane pour un troisième mandat, quelques jours avant ce vote.

À l’inverse, le sénateur démocrate John Fetterman a été le seul membre de son camp à voter contre l’avancement de la résolution.

Ce vote marque une victoire symbolique pour les opposants à la guerre avec l’Iran. C’est la huitième fois depuis le début des opérations militaires que le Sénat tente d’avancer un texte visant à restreindre Donald Trump, mais la première fois qu’une telle motion franchit cette étape.

La résolution reste toutefois loin d’avoir force de loi. Même si elle était adoptée par le Sénat, elle devrait encore être votée par la Chambre des représentants puis signée par Donald Trump, qui devrait très probablement y opposer son veto.