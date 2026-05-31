Menacée, elle défilera pour Israël à New York

Une militante musulmane américano-pakistanaise a annoncé qu’elle participerait dimanche à la parade « Israel on Fifth » à New York, malgré les menaces reçues ces derniers jours.

Anila Ali, défenseure des droits des femmes et fondatrice de l’American Muslim and Multifaith Women’s Empowerment Council, affirme qu’elle conduira le premier groupe musulman à défiler lors de cet événement annuel de soutien à Israël.

« Rien ne me dissuadera », a-t-elle déclaré au New York Post.

La militante a révélé avoir reçu des appels anonymes lui conseillant de porter un gilet pare-balles. « Nous sommes un peu inquiets après que quelqu’un a appelé pour nous dire de porter un gilet pare-balles », a-t-elle expliqué. « Mais nous nous battons pour reprendre notre pays, et c’est un combat que chaque Américain devrait mener. »

Anila Ali affirme vouloir prendre la parole « au plus fort de l’antisémitisme en Amérique » en soutien à ses « frères et sœurs juifs ». Elle espère être accompagnée par plusieurs dizaines de membres de la communauté musulmane.

Cette participation intervient dans un climat politique tendu. La semaine dernière, l’élue socialiste démocrate Shahana Hanif a suscité la controverse après avoir déclaré sur les réseaux sociaux espérer qu’Anila Ali et un autre organisateur soient condamnés à l’équivalent islamique de l’enfer pour avoir participé à une manifestation contre le maire de New York, Zohran Mamdani.

Ce dernier doit devenir le premier maire new-yorkais depuis plus de soixante ans à ne pas assister à la parade.