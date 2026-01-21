Michelle Obama provoque un tollé en déclarant privilégier les créateurs de vêtements non-blancs

Michelle Obama, ancienne Première dame des États-Unis, se retrouve au cœur d'une vive controverse après avoir déclaré lors d'une interview qu'elle privilégie l'achat de vêtements auprès de créateurs non-blancs. Des propos qui ont déclenché un torrent de critiques sur les réseaux sociaux, où nombreux sont ceux qui l'accusent de racisme anti-blanc.

"Si j'entends parler d'un créateur ou d'une marque dont le style me plaît, et que je sais qu'il s'agit d'une personne non-blanche, je m'efforce consciemment de la choisir. Bien sûr, à condition que les vêtements soient réellement disponibles et accessibles", a-t-elle déclaré dans l'émission Storehouse & Friends, où elle était venue promouvoir son nouveau livre. "Je pense que nous pouvons tous faire un travail de réflexion sur cet équilibre dans nos garde-robes. À quoi ressemble notre armoire et qui s'y trouve ? Qui soutenons-nous à travers elle ? Et je pense que si vous avez l'argent pour acheter du Chanel, alors vous avez l'argent pour acheter chez tout le monde. Soyons conscients."

Ces déclarations ont provoqué une avalanche de réactions hostiles. "Michelle Obama admet qu'elle évite les marques appartenant à des Blancs. Au cas où vous n'étiez pas encore sûrs, elle déteste les Blancs", a écrit un internaute. D'autres commentaires fustigent : "Une Première dame raciste et embarrassante" ; "Michelle Obama est la plus grande raciste de tous !" ; "J'ai perdu tout respect pour elle aujourd'hui".

Le paradoxe n'a pas échappé aux observateurs : lors de cette interview, Michelle Obama portait une jupe à 1 185 dollars signée par une créatrice... blanche, Emilia Wickstead. "Michelle Obama est une raciste hypocrite qui déteste les Blancs", a tranché une utilisatrice.

Dans une récente interview à Good Morning America, l'ancienne Première dame avait évoqué son utilisation de la mode comme outil d'inclusion et de diversité durant ses années à la Maison Blanche.