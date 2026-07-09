Montréal : une série d'agressions antisémites vise des juifs

La police de Montréal a ouvert une enquête pour crime haineux après une série d'agressions visant des juifs hassidiques dans les quartiers d'Outremont et de Mile-End, vendredi soir.

Selon le Conseil des juifs hassidiques du Québec (CJHQ), plusieurs fidèles rentrant de la synagogue après les offices de Shabbat ont été pris pour cible par les occupants d'un véhicule circulant dans le quartier.

Les victimes auraient été insultées avec des propos antisémites, crachées dessus et visées par des jets d'objets. Plusieurs hommes se sont également fait arracher ou projeter au sol leur shtreimel, le chapeau traditionnel porté par certains juifs hassidiques. Parmi les victimes figure également une personne en fauteuil roulant.

Des images de vidéosurveillance diffusées par le CJHQ montrent un véhicule s'arrêter au bord de la route. Un individu en descend, s'approche d'un passant par derrière, tente de lui arracher son shtreimel avant de reprendre la fuite à bord de la voiture.

« Ce n'était ni une plaisanterie, ni un acte de vandalisme isolé », a dénoncé le Conseil des juifs hassidiques du Québec.

La maire d'Outremont, Caroline Braun, a condamné ces agressions, affirmant constater « une hausse inquiétante de l'antisémitisme » dans le secteur depuis plusieurs mois.

De son côté, l'organisation United Against Hate Canada a appelé à des arrestations rapides et à l'application des sanctions les plus sévères prévues par le Code criminel. Son directeur général, Marvin Rotrand, a également demandé la création d'une cellule municipale dédiée à la lutte contre l'antisémitisme.

Le Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) a qualifié les faits de « terrible acte de haine envers les Juifs », estimant qu'ils illustrent la poursuite de la crise de l'antisémitisme au Canada.

Ces agressions s'inscrivent dans un contexte de recrudescence des actes antisémites à Montréal. Ces derniers mois, une synagogue a été visée à deux reprises par des incendies criminels, un restaurant casher a été vandalisé et des inscriptions appelant à « tuer tous les Juifs » ont notamment été découvertes sur le campus de l'Université Concordia.