Morton Klein : « Le sionisme, c’est combattre les mensonges contre Israël »

Le président de la Zionist Organization of America (ZOA), Morton Klein, a livré un plaidoyer appuyé en faveur du sionisme et d’Israël lors du JNS International Policy Summit.

Dans son discours, il a affirmé que défendre le sionisme signifiait avant tout lutter contre les fausses accusations visant l’État juif.

« Défendre le sionisme, c’est définir correctement ce qu’est le sionisme », a déclaré Morton Klein, en rappelant qu’il s’agit du droit du peuple juif à l’autodétermination nationale dans sa patrie historique.

Il a rejeté les accusations portées contre Israël, notamment celles de génocide, d’apartheid ou d’occupation illégale, les qualifiant d’éléments d’une campagne plus large de délégitimation.

Morton Klein a également dénoncé certaines accusations de « violences de colons », estimant qu’elles ne distinguent pas toujours les actes criminels isolés d’autres événements présentés comme des violences.

Une grande partie de son intervention a été consacrée à l’Iran. Le président de la ZOA a averti que les ambitions régionales de Téhéran et son programme nucléaire représentaient une menace majeure pour Israël et les États-Unis.

Il a critiqué les efforts diplomatiques avec l’Iran, affirmant qu’un allègement de la pression sur le régime iranien ne ferait que renforcer un pouvoir hostile à Israël et à l’Occident.

Morton Klein a aussi évoqué Jérusalem, soulignant son importance historique et religieuse centrale pour le peuple juif et rejetant les appels à internationaliser ou renégocier son statut.

Il a conclu en saluant les réussites d’Israël depuis 1948, notamment dans les domaines de la technologie, de la science et de la croissance démographique, décrivant l’État juif comme une réussite historique et morale.

« La cause d’Israël est morale et juste », a-t-il affirmé.