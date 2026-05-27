New York : des centaines de manifestants devant la résidence de Zohran Mamdani

Des centaines de New-Yorkais juifs et de soutiens se sont rassemblés mardi soir devant la résidence officielle du maire de New York, Zohran Mamdani, à Gracie Mansion, dans l’Upper East Side de Manhattan.

Il s’agit de la première manifestation organisée par la communauté juive devant la résidence du maire depuis son entrée en fonction. Le rassemblement a été organisé par le groupe EndJewHatred, avec le soutien notamment de l’Israeli American Council, de la Catholic League et de la Zionist Organization of America.

Les organisateurs affirment réclamer le départ de Zohran Mamdani, qu’ils accusent de ne pas répondre à la montée de la radicalisation et de l’extrémisme anti-américain à New York.

https://x.com/i/web/status/2059417259634827775 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans la foule, les manifestants brandissaient des drapeaux américains et israéliens, scandant « USA » et « Zohran Mamdani doit partir ». Plusieurs pancartes réclamaient sa destitution ou dénonçaient l’antisionisme comme une menace pour les Juifs. Certains participants portaient des autocollants avec le slogan : « Make love, not intifada ».

Le rassemblement a réuni majoritairement des Juifs, mais aussi des soutiens chrétiens, musulmans et des expatriés iraniens. Les organisateurs estiment qu’environ 1 000 personnes ont participé à la manifestation au fil de la soirée.

La présence de musulmans dans la manifestation a suscité une polémique après un message de l’élue municipale Shahana Hanif, figure de la gauche radicale à Brooklyn, qui a écrit sur X : « Qu’Allah vous condamne à l’enfer », provoquant de vives réactions d’élus juifs.

La manifestation s’est déroulée dans une zone encadrée par des barrières, avec une forte présence policière entre les protestataires et la résidence du maire. Des agents de sécurité juifs et la police contrôlaient les participants à l’entrée.

Zohran Mamdani est régulièrement critiqué par des organisations juives pour son refus de reconnaître Israël comme État juif, pour ses liens avec des militants antisionistes et pour ses prises de position sur Gaza. Plus récemment, une vidéo publiée par la mairie à l’occasion de la Nakba a été dénoncée par des responsables juifs comme une présentation partiale de la guerre d’indépendance d’Israël.

Le rassemblement était organisé par le groupe militant EndJewHatred. Selon les organisateurs, environ 1 000 personnes étaient attendues au total au cours de la manifestation.

Dans la foule, des participants portaient des autocollants « Make love, not intifada » et brandissaient des pancartes appelant à la destitution de Zohran Mamdani. Des drapeaux américains et israéliens étaient également visibles.

Les manifestants ont scandé « USA » et « Whose streets? Our streets? », dans ce qui est présenté comme la première manifestation de la communauté juive devant la résidence du maire depuis son entrée en fonction.

Selon les organisateurs, le rassemblement réunissait des Juifs et des alliés, notamment des musulmans et des expatriés iraniens.