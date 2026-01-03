New York illumine ses monuments en vert pour le premier mois du patrimoine musulman-américain

Deux jours seulement après son entrée en fonction, le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, imprime déjà sa marque. Dans la nuit de vendredi à samedi, la ville a reconnu pour la première fois de son histoire le mois du patrimoine musulman-américain, illuminant en vert 16 sites emblématiques à travers l’État de New York.

Parmi les bâtiments mis en lumière figurent l’Hôtel de Ville ainsi que le One World Trade Center, érigé sur le site de Ground Zero. L’illumination des bâtiments s’inscrit dans une "démarche de reconnaissance" symbolique des communautés musulmanes et de leur "contribution à la ville".

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a également soutenu cette démarche. Dans un communiqué, elle a souligné que « la résilience, la compassion et la contribution des communautés musulmanes renforcent notre État », affirmant que New York était fière de célébrer ce mois du patrimoine.

Dès son arrivée à la mairie, Zohran Mamdani a signé ses premiers décrets, mettant fin à l’interdiction municipale du boycott d’Israël (BDS) et supprimant l’adoption de la définition de l’antisémitisme de l’IHRA du corpus juridique municipal. Ces décisions ont suscité de vives critiques, notamment de la part d’Israël et d’organisations juives.

Face aux accusations, Mamdani a tenu à se défendre lors d’une conférence de presse à Brooklyn. Il a affirmé que « la protection des Juifs de New York sera une priorité centrale » de son administration et assuré vouloir lutter contre toutes les formes de haine par des politiques concrètes de prévention et de cohésion sociale.

Le maire a présenté ces choix comme le point de départ d’« une nouvelle ère » pour la ville, promettant un gouvernement municipal axé sur l’inclusion, la justice sociale et la restauration de la confiance des habitants envers leurs institutions.