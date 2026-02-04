New York : les actes antisémites explosent malgré une baisse historique de la criminalité

La ville de New York connaît une baisse marquée de la criminalité générale, mais cette tendance positive masque une réalité plus sombre : une flambée spectaculaire des actes antisémites. Selon les données publiées par le New York Police Department, les crimes visant des Juifs ont bondi de 182 % en janvier par rapport à la même période l’an dernier, alors même que les homicides et les fusillades atteignaient des niveaux historiquement bas, a rapporté le New York Post.

Au total, 31 crimes de haine antisémites ont été recensés dans la métropole au cours du premier mois de l’année, soit vingt de plus qu’en janvier précédent. Cette hausse contraste fortement avec l’évolution globale de la criminalité, en recul de près de 7 %, portée notamment par une chute de 60 % des homicides et de 20 % des tirs par arme à feu, ainsi que par des baisses significatives des cambriolages et des vols à l’étalage.

Plusieurs incidents ont marqué l’opinion. Fin janvier, un homme originaire du New Jersey a percuté avec sa voiture le siège mondial du mouvement Habad-Loubavitch, dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn. Souffrant de troubles mentaux, le suspect a été inculpé notamment pour harcèlement aggravé à caractère antisémite. Quelques jours plus tôt, un rabbin de 32 ans a été violemment agressé alors qu’il se rendait à sa synagogue dans le Queens ; son agresseur aurait proféré des insultes antijuives pendant l’attaque. Des croix gammées ont également été découvertes dans un parc de Brooklyn fréquenté par des enfants juifs.

Face à cette recrudescence, les responsables communautaires tirent la sonnette d’alarme. Michael Nussbaum, membre du conseil du Jewish Community Relations Council of New York, souligne que la haine ne connaît ni saison ni répit. Selon lui, l’antisémitisme reste profondément enraciné et difficile à éradiquer, indépendamment des conditions sociales ou climatiques.

Même constat du côté du Conseil des rabbins de New York. Son vice-président exécutif, Joseph Potasnik, a qualifié cette augmentation de "commentaire très triste" sur l’état de la société, estimant que la baisse des températures hivernales n’a aucun effet sur ce qu’il décrit comme une "température élevée de la haine".

Alors que les autorités new-yorkaises mettent en avant leurs succès dans la lutte contre la criminalité classique, la hausse des actes antisémites rappelle que certains phénomènes échappent aux dynamiques statistiques générales. Pour les représentants de la communauté juive, ces chiffres soulignent l’urgence de renforcer la prévention, l’éducation et la réponse judiciaire face à une haine persistante, dans une ville pourtant plus sûre à bien des égards.