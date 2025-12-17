New York : Zohran Mamdani se recueille sur la tombe du rabbi de Loubavitch après l'attentat de Sydney

Le maire élu de New York, Zohran Mamdani, s’est rendu lundi au Ohel, le lieu de sépulture des deux derniers rabbis de Loubavitch, dans le Queens, au lendemain de l’attentat antisémite qui a fait quinze morts lors d’une célébration de Hanoucca à Bondi Beach, en Australie.

Selon Yaacov Behrman, militant de Crown Heights et relais de communication pour les Habad, Zohran Mamdani a personnellement sollicité cette visite afin de rendre hommage aux victimes. Le maire élu ne l’a pas commentée publiquement, mais une photographie diffusée par le journaliste Jacob Kornbluh le montre coiffé d’une kippa noire, recueilli devant la tombe.

Dès dimanche, Mamdani avait condamné l’attaque dans un communiqué, la qualifiant d’"acte odieux de terrorisme antisémite". Il y exprimait sa solidarité avec les familles endeuillées, la communauté juive et le mouvement Habad, évoquant notamment le rabbin Eli Schlanger, tué lors de l’attaque, et ses liens étroits avec Crown Heights, quartier new-yorkais qui abrite le siège mondial du mouvement Habad.

Le Ohel, situé dans l’ancien cimetière Montefiore, est un lieu central pour les fidèles et sympathisants du mouvement. Il abrite les tombes du rabbin Mena'hem Mendel Schneerson et de son prédécesseur, son beau-père, Yossef Yts'hak Schneersohn. Chaque année, environ un million de visiteurs, juifs et non juifs, s’y rendent pour prier ou chercher réconfort et inspiration.

De nombreuses personnalités politiques s’y sont recueillies ces dernières années, parmi lesquelles le maire sortant de New York Eric Adams, le président Donald Trump, ainsi que des responsables américains et internationaux de premier plan.

La visite de Zohran Mamdani intervient alors que les responsables Habad renforcent l’organisation de célébrations publiques de Hanoucca à New York, dont la fréquentation a fortement augmenté depuis l’attaque de Sydney. Elle s’inscrit aussi dans la volonté du maire élu d’apaiser les réticences d’une partie de l’électorat juif orthodoxe, notamment à Crown Heights, où ses positions critiques à l’égard d’Israël ont suscité de vifs débats.

Dans les réseaux communautaires juifs, l’initiative a surpris mais été saluée par certains comme un geste symbolique fort, illustrant, selon les mots d’un message diffusé par Habad Virginia Beach, la capacité de la lumière à l’emporter sur l’obscurité.