Pete Hegseth : "Nous maîtrisons le destin de l’Iran"

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a multiplié les déclarations offensives lors d’une conférence de presse, affirmant que les États-Unis étaient en train de « gagner de manière décisive, dévastatrice et sans la moindre pitié » face à l’Iran. Selon lui, les résultats des opérations en cours seraient « incroyables » et « historiques ».

Pete Hegseth a assuré que les forces américaines contrôlaient désormais les espaces aériens et maritimes, déclarant : « Nous maîtrisons le destin de l’Iran. » Il a également affirmé que les forces aériennes iraniennes « n’existent plus » et que la marine iranienne aurait été « décimée » dans le golfe Persique.

Le ministre a indiqué que les capacités iraniennes étaient détruites « heure après heure », tandis que la puissance américaine continuerait de croître grâce à l’envoi de renforts. Il a évoqué l’usage de missiles de précision et assuré que les stocks de munitions restaient largement suffisants pour prolonger l’effort militaire.

« Ceci n’est qu’un début », a-t-il averti, promettant que les États-Unis pourraient poursuivre les combats « aussi longtemps que nécessaire ». Il a enfin menacé les dirigeants iraniens, affirmant qu’ils ne verraient bientôt « que des avions américains et israéliens » dans leur ciel.