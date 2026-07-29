Piers Morgan fustige un étudiant ayant refusé un stage parce que le patron était juif

Le journaliste britannique Piers Morgan a vivement pris à partie Austin Franco, un étudiant de 19 ans à l’université Cornell, devenu viral après avoir refusé une proposition de stage dans une start-up new-yorkaise au seul motif que son dirigeant était juif.

Dans un message écrit, le jeune homme avait déclaré ne pas vouloir "travailler sous les ordres d’un Juif". Invité à s’expliquer lors d’un entretien particulièrement tendu, Austin Franco a tenté de défendre sa position, estimant notamment que la communauté juive avait "exagéré" sa réaction à ses propos.

Piers Morgan a rejeté ces explications, qualifiant l’étudiant de "stupide" et d’"antisémite sans honte". Le présentateur s’est dit sidéré qu’un étudiant d’une université aussi prestigieuse puisse, selon lui, faire preuve d’une telle ignorance sans manifester le moindre regret.

Alors qu’Austin Franco tentait de justifier ses déclarations en évoquant notamment l’implication des États-Unis en Iran, Piers Morgan l’a interrompu pour lui reprocher son absence totale de remords. "Vous n’en avez rien à faire, n’est-ce pas ? Comment avez-vous pu recevoir une éducation aussi mauvaise ?", lui a-t-il lancé.

En conclusion de l’entretien, le journaliste a averti le jeune homme que son attitude risquait de lui fermer durablement les portes du marché du travail. "Vous vous rendez inemployable. Je ne vous embaucherais pas", a affirmé Piers Morgan, estimant qu’Austin Franco n’avait tiré aucune leçon de la polémique et continuait au contraire à assumer ses propos.

"Vous êtes antisémite et hypocrite", lui a-t-il encore déclaré, ajoutant que de futurs employeurs regarderaient probablement cet entretien avant de décider si de telles valeurs avaient leur place au sein de leur entreprise.