Donald Trump après les frappes iraniennes : "Ils vont prendre une raclée"

Le président américain Donald Trump a promis une riposte massive contre l’Iran après les attaques menées dans la nuit contre des intérêts américains dans la région. Dans un entretien téléphonique accordé à Fox News, il a utilisé des termes particulièrement crus, affirmant que les États-Unis allaient "leur mettre une sacrée raclée".

"Nous allons les frapper très durement. Ils vont prendre une raclée", a déclaré Donald Trump, en réaction notamment à une attaque iranienne visant des forces américaines en Jordanie.

Le président américain a qualifié cette opération d’"attaque surprise", expliquant que les soldats déployés sur place n’avaient disposé que de quelques minutes pour abattre les missiles lancés dans leur direction.

Donald Trump est également revenu sur les frappes menées par les États-Unis et l’Arabie saoudite contre des milices pro-iraniennes en Irak. Selon lui, ces opérations ont été coordonnées avec le gouvernement irakien. Il a qualifié les groupes armés soutenus par Téhéran de "cancer pour le monde".

Malgré cette nouvelle escalade militaire avec l’Iran, le président américain a indiqué qu’il autoriserait ses négociateurs à poursuivre les discussions avec Téhéran. Washington entend donc maintenir les pourparlers tout en préparant une réponse militaire aux attaques iraniennes.

Interrogé sur sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Donald Trump a répété que l’entretien s’était "très bien passé". Il a ajouté que le dirigeant israélien "comprend maintenant", sans préciser ce qu’il entendait par cette déclaration.