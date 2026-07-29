Benjamin Netanyahou salue une « excellente » rencontre avec Donald Trump

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué mardi sa rencontre avec le président américain Donald Trump, la qualifiant de « l’une des meilleures » entre les deux dirigeants.

Dans un entretien accordé à Fox News après son passage à la Maison Blanche, Benjamin Netanyahou a rejeté les spéculations sur d’éventuelles tensions entre Israël et les États-Unis.

« Ceux qui cherchent des fissures dans notre alliance trouvent aujourd’hui un mur de granit », a-t-il déclaré, affirmant que les deux pays partageaient un engagement commun face à la menace iranienne.

Le Premier ministre a notamment insisté sur leur volonté d’empêcher Téhéran de se doter de l’arme nucléaire.

« Nous ne voulons pas voir ce régime fanatique posséder des armes nucléaires capables de menacer les États-Unis, la paix mondiale et l’existence d’Israël », a-t-il poursuivi.

Selon Benjamin Netanyahou, cet objectif devra être atteint « par des moyens diplomatiques ou par d’autres moyens ».

Donald Trump a de son côté évoqué une « très bonne rencontre », précisant que plusieurs sujets importants avaient été abordés. La Maison Blanche a également qualifié l’entretien de « productif et positif ».

Des responsables proches du Premier ministre ont indiqué que les discussions avaient principalement porté sur l’Iran, mais aussi sur le partenariat stratégique entre Israël et les États-Unis ainsi que sur les perspectives régionales au Moyen-Orient.