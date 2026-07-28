Benjamin Netanyahou a rendu hommage à Lindsey Graham lors d’un dîner à Washington

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son épouse Sara, ont participé lundi soir à Washington à un dîner organisé en mémoire du sénateur Lindsey Graham, a annoncé le cabinet du chef du gouvernement israélien.

La cérémonie a réuni des membres de la famille du sénateur, plusieurs de ses proches, ainsi que de hauts responsables de l’administration américaine et des élus du Congrès. Au cours de la soirée, Benjamin Netanyahou s’est notamment entretenu avec la sœur de Lindsey Graham, Darlene Graham Nordone, et avec d’autres membres de sa famille.

Selon le communiqué, les participants ont salué l’héritage du sénateur et réaffirmé leur volonté commune de lutter contre l’antisémitisme et de renforcer l’alliance entre les États-Unis et Israël.

"Les États-Unis ont perdu un grand patriote. Israël a perdu l’un de ses plus grands amis et soutiens. Et moi, j’ai perdu un ami cher", a déclaré Benjamin Netanyahou.

Le Premier ministre israélien a également souligné l’engagement de Lindsey Graham en faveur de la sécurité américaine, de la sécurité d’Israël et de la lutte contre l’antisémitisme. "Il me manquera énormément, et il nous manquera énormément à tous", a-t-il ajouté.