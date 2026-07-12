Avi Pazner : "Israël perd un pilier irremplaçable à Washington"

La disparition du sénateur républicain Lindsey Graham constitue une perte majeure pour Israël, affirme Avi Pazner, ancien ambassadeur d’Israël en France et ex-conseiller diplomatique à Washington. Invité de La Grande Édition sur i24NEWS, il décrit le parlementaire américain comme l’un des plus solides soutiens de l’État hébreu au sein du Congrès.

Selon Avi Pazner, Lindsey Graham entretenait une relation privilégiée avec Donald Trump. Bien plus qu’un allié politique, il était un ami personnel du président américain, échangeant régulièrement avec lui sur les grands dossiers internationaux, notamment l’Iran, Israël, l’Ukraine et la Russie. Cette proximité faisait de lui un interlocuteur incontournable pour Jérusalem.

L’ancien diplomate révèle même que, lorsque les relations entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump traversaient des périodes de tension, le Premier ministre israélien faisait parfois passer ses messages par Lindsey Graham. « C’était un véritable relais sur lequel Israël pouvait compter », souligne-t-il.

Pour Avi Pazner, le vide laissé par le sénateur sera particulièrement difficile à combler. Il estime que le contexte politique américain est devenu plus complexe pour Israël, avec un Parti démocrate davantage marqué à gauche depuis la guerre de Gaza et une montée des courants isolationnistes au sein du Parti républicain après le conflit avec l’Iran.

S’il évoque les noms du secrétaire d’État Marco Rubio ou de l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, parmi les personnalités susceptibles de jouer un rôle important, Avi Pazner juge qu’aucune ne dispose aujourd’hui de l’influence ni de la proximité qu’entretenait Lindsey Graham avec Donald Trump.

Interrogé sur les nombreuses spéculations entourant la mort soudaine du sénateur, l’ancien ambassadeur refuse toutefois de s’y prêter. Il estime qu’une enquête permettra d’établir les circonstances du décès, tout en rappelant que, pour Israël, l’essentiel est ailleurs : la disparition d’un allié stratégique dont l’influence à Washington était, selon lui, tout simplement irremplaçable.