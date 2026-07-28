L’Iran aurait intensifié ses tentatives d’assassinat de hauts responsables israéliens

L’Iran aurait récemment renforcé ses efforts visant à assassiner de hauts responsables israéliens, actuels ou anciens, dans l’espoir d’obtenir un succès à la fois stratégique et psychologique, selon des informations diffusées par la chaîne israélienne N12.

Plusieurs ministres et personnalités de premier plan auraient été avertis de la hausse du niveau de menace. Le Shin Bet a en conséquence renforcé la protection de plusieurs responsables. Pour des raisons de sécurité, l’horaire du départ vers les États-Unis de l’avion gouvernemental "Aile de Sion" (Knaf Tzion) a également été tenu secret, tandis que son décollage a été transféré vers la base aérienne de Nevatim.

Ces mesures interviennent quelques jours après l’annonce par le Mossad du démantèlement d’un projet iranien visant à infiltrer en Israël une cellule terroriste chargée d’assassiner de hauts responsables. L’opération a été déjouée grâce à la coopération du Mossad, du Shin Bet et de plusieurs services de renseignement étrangers.

Selon le bureau du Premier ministre, le ministère iranien du Renseignement et les Gardiens de la révolution s’appuient notamment sur des réseaux criminels pour recruter des individus capables d’entrer en Israël, d’y recueillir des renseignements puis d’y commettre des attentats.

Le Mossad a identifié Tharout Ouzkour, surnommé "Philip" et installé en France, comme l’homme chargé de constituer une cellule composée de ressortissants étrangers. Il aurait effectué plusieurs voyages en Iran, où il aurait rencontré ses recruteurs et reçu des paiements. Les autorités françaises l’ont depuis expulsé en raison de son implication présumée dans le complot.

Les deux intermédiaires criminels soupçonnés de l’avoir recruté, Baba Mahu-Zadeh Haji Jafan, dit "Babak", et Mahmat Nadim Yiğit, dit "Nadim", se trouveraient toujours en Iran. Le Mossad affirme avoir également identifié plusieurs officiers du renseignement iranien impliqués dans le dispositif.

Les services israéliens assurent que des dizaines de réseaux liés à Téhéran ont été neutralisés ces dernières années et que plusieurs tentatives de recrutement de citoyens israéliens ont été découvertes au cours des deux dernières années.