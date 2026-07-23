Le Mossad révèle avoir déjoué un projet iranien d'attentat contre de hauts responsables israéliens

Le Mossad et le Shin Bet ont déjoué un projet du ministère iranien du Renseignement visant à introduire en Israël une cellule composée de ressortissants étrangers afin de s'en prendre à de hauts responsables israéliens, a annoncé jeudi le Bureau du Premier ministre. Selon le communiqué, cette opération a été mise au jour grâce à une coopération entre plusieurs services de renseignement et de sécurité internationaux.

Les autorités israéliennes révèlent que le ministère iranien du Renseignement et les Gardiens de la révolution mènent depuis plusieurs années une campagne mondiale contre des cibles israéliennes et juives. Ces derniers mois, Téhéran a notamment intensifié ses tentatives de recrutement de personnes résidant en Israël ou capables d'y entrer afin de recueillir des renseignements, puis de participer à des attentats.

Le réseau récemment démantelé reposait, selon le Mossad, sur une méthode dite de "proxy par proxy", destinée à multiplier les intermédiaires pour dissimuler l'implication directe de l'Iran. Des officiers iraniens auraient ainsi confié leurs missions à des membres de réseaux criminels, chargés à leur tour de recruter des individus susceptibles d'opérer sur le territoire israélien.

Un homme résidant en France, identifié par le communiqué comme Tharout Ouzkour et surnommé "Philippe", aurait été chargé de constituer une cellule opérationnelle composée de ressortissants étrangers et de préparer son infiltration en Israël. Il se serait rendu à plusieurs reprises en Iran, où il aurait rencontré ses commanditaires et reçu des paiements en échange de l'avancement du projet.

"Philippe" aurait été recruté par deux intermédiaires criminels, Baba Mahou-Zadeh Haji Jafan, surnommé "Babak", et Mehmet Nedim Yiğit, dit "Nadim". Les deux hommes résideraient actuellement en Iran sous la protection du ministère iranien du Renseignement. Ils seraient également liés au baron de la drogue Naji Sharifi Zindashti, présenté par Israël comme un criminel employé depuis plusieurs années par Téhéran pour organiser des opérations terroristes à l'étranger.

Des enquêtes menées dans plusieurs pays auraient permis de remonter jusqu'à quatre officiers du renseignement iranien responsables de l'activation du réseau. Parmi eux figure Asadollah Behzad Ochsari, décrit comme un acteur central des projets iraniens contre des cibles juives et israéliennes et tué, selon le communiqué, durant la guerre baptisée "Rugissement du lion".

Le Bureau du Premier ministre affirme par ailleurs que l'implication de "Philippe" dans cette affaire a conduit à son expulsion de France. "Babak" et "Nadim" poursuivraient toutefois depuis l'Iran leurs efforts pour recruter et activer des cellules à l'étranger. Le communiqué ne précise ni l'identité des responsables israéliens visés ni le stade exact auquel était parvenue la préparation de l'attentat.

Le Mossad et le Shin Bet ont assuré qu'ils continueraient à coopérer avec leurs partenaires étrangers pour identifier et neutraliser les réseaux iraniens visant des intérêts israéliens et juifs en Israël comme à l'étranger.