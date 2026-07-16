Le Shin Bet aurait déjoué des complots visant des personnalités et des ingérences étrangères

Le Shin Bet a récemment déjoué plusieurs projets visant des responsables politiques et sécuritaires israéliens, en fonction ou anciens, a rapporté N12. Plusieurs suspects impliqués dans ces plans auraient été arrêtés, tandis que certaines des personnalités ciblées ont vu leur dispositif de protection renforcé et ont reçu de nouvelles consignes de sécurité.

Parallèlement, les autorités israéliennes ont mis au jour plusieurs opérations d'influence étrangères destinées à manipuler le débat public sur les réseaux sociaux. Parmi elles figurait une chaîne Telegram baptisée "Bnei Eretz", ou "Les enfants du pays", qui se présentait comme une initiative citoyenne israélienne mais aurait en réalité été administrée par un acteur étranger hostile.

Selon la chaîne israélienne, ce réseau cherchait à recruter des Israéliens, dont certains ignoraient l'identité de leurs commanditaires, afin de diffuser des messages incendiaires et de mener des actions contre des militants politiques, notamment des figures connues de la gauche.

Les responsables de la sécurité craignent que ce type d'opérations ne s'intensifie à l'approche des prochaines élections. Des acteurs étrangers pourraient tenter d'exploiter la polarisation politique et les tensions sociales afin d'influencer l'opinion publique et d'aggraver les divisions au sein de la société israélienne.