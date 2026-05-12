L’Iran envoie des SMS à des Israéliens pour tenter de recruter des informateurs

L’Iran a envoyé dans la nuit de lundi à mardi des messages à de nombreux utilisateurs de téléphones portables en Israël, les invitant à coopérer avec ses services de renseignement.

Selon les autorités israéliennes de cybersécurité, il s’agit d’une tentative d’influence destinée à semer la panique. Elles ont appelé les destinataires à ne pas répondre aux messages, à ne cliquer sur aucun lien et à ne pas les transférer.

Les SMS, rédigés en hébreu, invitaient notamment les Israéliens à contacter des ambassades iraniennes ou à fournir des informations sur des sites sensibles en les signalant sur une carte en ligne.

Dans l’un des messages cités par la police israélienne, la République islamique d’Iran propose une « coopération dans le renseignement » et invite les destinataires à prendre contact avec des ambassades iraniennes à l’étranger ou avec des cyberactivistes iraniens. Le message se termine par la formule : « Construisez votre avenir maintenant. »

Un autre SMS affirmait que l’Iran était prêt à acheter des vidéos de la guerre entre l’Iran et Israël.

Certains messages contenaient aussi des menaces. L’un d’eux faisait référence aux attaques de missiles iraniennes contre Israël, en promettant que les Israéliens verraient bientôt « le soleil dans le ciel nocturne ».

Les autorités israéliennes ont précisé que recevoir un tel message ne signifie pas que le téléphone ou le compte du destinataire a été piraté.

La police israélienne a indiqué avoir reçu de nombreux appels de citoyens inquiets. Elle a recommandé de ne pas ouvrir les liens, de bloquer les expéditeurs et de signaler les messages suspects.

Selon la police, ces SMS visent à provoquer la panique et à encourager le recrutement de citoyens israéliens, en Israël comme à l’étranger, pour des missions de renseignement ou des activités terroristes.

Gil Messing, responsable de la société de sécurité informatique Check Point, a expliqué que certains liens menaient vers une carte permettant de marquer des sites en Israël. Selon lui, l’Iran agit cette fois de manière plus ouverte que lors de précédentes tentatives de recrutement.

Plusieurs Israéliens ont déjà été arrêtés pour avoir effectué des missions au profit d’agents liés à l’Iran, souvent après avoir été recrutés en ligne. Ces missions commencent généralement par des tâches simples, comme filmer des lieux publics ou commettre des actes de vandalisme, avant d’évoluer vers des infractions plus graves.