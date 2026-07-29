LIVE BLOG | Les États-Unis et l’Arabie saoudite mènent des frappes conjointes en Irak
Les forces américaines et saoudiennes ont mené mardi des frappes de précision contre plusieurs sites logistiques et dépôts d’armes de groupes pro-iraniens dans l’est de l’Irak.
Un lance-roquettes et plusieurs armes saisis dans deux villes du centre d’Israël
La police israélienne a découvert un important arsenal lors de deux opérations menées cette semaine à Qalansuwa et Kafr Qassem, dans le cadre de la lutte contre la criminalité et les règlements de comptes au sein de la société arabe. Cinq suspects ont été arrêtés.
À Qalansuwa, les policiers de la station de Tayibe et les combattants de la Garde nationale de la police aux frontières ont retrouvé, près d’un domicile, un lance-roquettes Matador soupçonné d’avoir été volé à Tsahal ainsi qu’un pistolet Glock. Deux habitants ont été interpellés.
Dans une opération distincte menée à Kafr Qassem, les forces de police ont saisi un fusil M16, un pistolet de calibre 9 mm, deux pistolets d’alarme, une grenade à fragmentation modifiée, des munitions, des chargeurs et des dispositifs de visée. Trois membres d’une même famille ont été arrêtés.
L’ensemble des armes a été transféré aux laboratoires de la police scientifique afin de recueillir des éléments de preuve.
Donald Trump approuve la production ukrainienne de missiles Patriot, selon Volodymyr Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Donald Trump avait accepté d’accorder à l’Ukraine les licences nécessaires à la production de missiles destinés aux systèmes de défense aérienne Patriot. Kiev espère désormais parvenir à une production conjointe avec des entreprises américaines du secteur de la défense.
La police lance un appel à témoins pour retrouver une femme disparue
La police israélienne recherche Koren Yechimovich, 59 ans, disparue depuis deux jours après avoir quitté son domicile de Ramat Gan. Mesurant environ 1,70 mètre et ayant les cheveux clairs, elle n'a plus donné signe de vie. Toute personne disposant d'informations est invitée à contacter la police au 100.
L'Iran rejette la proposition d'Oman sur la gestion du détroit d'Ormuz, selon Reuters
Un haut responsable iranien affirme à Reuters que Téhéran a rejeté la proposition d'Oman visant à instaurer une gestion régionale conjointe du détroit d'Ormuz. Selon lui, seuls l'Iran et Oman peuvent décider des modalités de gestion du détroit, l'Iran refusant tout rôle à d'autres pays.
Le responsable ajoute que Téhéran exige le contrôle de l'ensemble de la voie d'entrée dans le détroit ainsi que d'une partie de la voie de sortie, estimant qu'un partage à parts égales avec Oman ne servirait pas les intérêts iraniens. Il accuse enfin les États-Unis et l'Arabie saoudite de faire pression sur Mascate pour promouvoir un projet jugé « irréaliste ».
La Jordanie affirme avoir intercepté cinq missiles tirés depuis l’Iran
L’armée jordanienne a annoncé que ses défenses aériennes avaient abattu cinq missiles lancés depuis l’Iran tôt mercredi matin, selon un communiqué relayé par les médias officiels.
Frappes conjointes des États-Unis et de l’Arabie saoudite en Irak
Les forces américaines et saoudiennes ont mené mardi des frappes de précision contre plusieurs sites logistiques et dépôts d’armes de groupes pro-iraniens dans l’est de l’Irak, annonce le CENTCOM.
Cette opération répond à plus de 30 attaques de drones menées en 72 heures, sous la direction des Gardiens de la révolution iraniens, contre des forces américaines et des infrastructures énergétiques saoudiennes.
CENTCOM : tentative d’attaque iranienne contre des forces américaines déjouée
Le Commandement central américain (CENTCOM) affirme que le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a lancé plusieurs missiles balistiques depuis l’Iran contre des forces américaines déployées au Moyen-Orient. Selon Washington, tous les missiles ont été interceptés et les forces américaines restent en état d’alerte élevé.