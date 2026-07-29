Un lance-roquettes et plusieurs armes saisis dans deux villes du centre d’Israël

La police israélienne a découvert un important arsenal lors de deux opérations menées cette semaine à Qalansuwa et Kafr Qassem, dans le cadre de la lutte contre la criminalité et les règlements de comptes au sein de la société arabe. Cinq suspects ont été arrêtés.

À Qalansuwa, les policiers de la station de Tayibe et les combattants de la Garde nationale de la police aux frontières ont retrouvé, près d’un domicile, un lance-roquettes Matador soupçonné d’avoir été volé à Tsahal ainsi qu’un pistolet Glock. Deux habitants ont été interpellés.

Dans une opération distincte menée à Kafr Qassem, les forces de police ont saisi un fusil M16, un pistolet de calibre 9 mm, deux pistolets d’alarme, une grenade à fragmentation modifiée, des munitions, des chargeurs et des dispositifs de visée. Trois membres d’une même famille ont été arrêtés.

L’ensemble des armes a été transféré aux laboratoires de la police scientifique afin de recueillir des éléments de preuve.