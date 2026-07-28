Les milices pro-iraniennes en Irak testent la ligne rouge d’Israël

L’interception mardi de deux drones au-dessus de la Jordanie remet en lumière le rôle des milices chiites pro-iraniennes actives en Irak. La plupart d’entre elles opèrent au sein d’Al-Hashd al-Shaabi, les Forces de mobilisation populaire, une coalition créée en 2014 pour combattre l’organisation terroriste Daech et officiellement placée sous l’autorité du gouvernement irakien.

Dans les faits, plusieurs de ses factions les plus puissantes sont directement financées, armées et encadrées par l’Iran. Parmi elles figure Kataeb Hezbollah, ou les Brigades du Hezbollah, une organisation terroriste qui partage l’idéologie du Hezbollah libanais. Elle est considérée comme responsable de nombreux tirs de drones contre Israël ainsi que d’attaques visant des bases américaines dans la région.

Jusqu’à présent, l’implication de ces milices dans la confrontation actuelle est restée limitée. Le dernier lancement pourrait toutefois traduire une volonté de Téhéran de tester la réaction israélienne et de déterminer jusqu’où il peut aller sans provoquer de riposte directe.

Pour l’Iran, le recours à ses alliés irakiens présente le même avantage stratégique que l’utilisation des Houthis au Yémen : poursuivre les attaques contre des cibles israéliennes ou américaines, y compris pendant des négociations, tout en réduisant le risque de frappes sur son propre territoire.

La pression exercée par Téhéran sur le nouveau gouvernement irakien, encore peu éprouvé face aux exigences iraniennes, renforce les inquiétudes. Les menaces du président syrien Ahmed al-Sharaa contribuent également à l’instabilité régionale. L’Irak pourrait ainsi devenir davantage encore l’un des principaux terrains d’action des Gardiens de la révolution et de leurs relais armés.