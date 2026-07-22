La Jordanie annonce avoir intercepté des missiles et des drones lancés depuis l'Iran

Selon Amman, deux autres missiles sont tombés dans des zones inhabitées.

D'après les autorités jordaniennes, les tirs visaient la région d'Aqaba, dans le sud du pays. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont ensuite affirmé avoir ciblé les bases américaines de King Faisal et de Prince Hassan, situées en Jordanie.

Des explosions ont été entendues à Eilat, dans le sud d'Israël, en raison des interceptions et des frappes visant Aqaba. La municipalité d'Eilat a indiqué que les forces de sécurité inspectaient les zones ouvertes à proximité afin de vérifier l'absence de débris tombés au sol.

Selon la municipalité, aucun impact n'a été recensé en Israël et aucun blessé ni dégât n'ont été signalés.

Par ailleurs, les autorités iraniennes ont affirmé avoir intercepté, dans la nuit de mardi à mercredi, un drone qu'elles ont qualifié d'« hostile » au-dessus de Téhéran.