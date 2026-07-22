L'Iran active sa défense aérienne à Téhéran et signale des frappes dans plusieurs régions

Les défenses aériennes iraniennes ont été activées mercredi dans plusieurs secteurs de Téhéran, tandis que des frappes et des explosions ont été signalées dans différentes régions du pays, selon l'AFP, qui cite les médias d'État iraniens.

La télévision d'État iranienne a indiqué sur Telegram que des activités de défense aérienne avaient été entendues dans l'ouest, l'est et le nord-est de la capitale.

Selon les médias d'État iraniens, cités par l'AFP, des frappes ont également été signalées dans le nord-ouest et le sud de l'Iran, ainsi que des explosions dans la ville de Bushehr, où se trouve la seule centrale nucléaire en activité du pays.

À ce stade, les autorités iraniennes n'ont pas précisé l'origine de ces frappes ni fait état d'éventuelles victimes.