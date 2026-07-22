LIVE BLOG | Des explosions entendues à Eilat après une attaque de missiles iraniens contre Aqaba, en Jordanie
Des sirènes d’alerte ont retenti à Aqaba. Selon des responsables sécuritaires cités par les médias israéliens, plusieurs missiles auraient été interceptés par les systèmes de défense américains.
Eilat : aucun impact ni victime après les explosions entendues dans la ville
Le porte-parole de la municipalité d'Eilat a indiqué que les explosions entendues vers 10h30 étaient liées à des missiles iraniens tirés en direction de la ville jordanienne d'Aqaba, située à proximité de la frontière israélienne.
Les forces de sécurité poursuivent leurs inspections dans les zones ouvertes afin d'écarter la présence de débris de missiles. À ce stade, aucun impact n'a été constaté à Eilat et aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés.
🔴 Des explosions entendues à Eilat après une attaque de missiles iraniens contre Aqaba, en Jordanie
Des explosions ont été entendues à Eilat après le lancement de missiles iraniens en direction d’Aqaba, ville jordanienne située à quelques kilomètres de la frontière israélienne. Elles seraient liées aux opérations d’interception menées dans la zone.
Des sirènes d’alerte ont retenti à Aqaba. Selon des responsables sécuritaires cités par les médias israéliens, plusieurs missiles auraient été interceptés par les systèmes de défense américains.
L'Iran active sa défense aérienne à Téhéran et signale des frappes dans plusieurs régions
Les défenses aériennes iraniennes ont été activées mercredi dans plusieurs secteurs de Téhéran, tandis que des frappes et des explosions ont été signalées dans différentes régions du pays, selon l'AFP, qui cite les médias d'État iraniens.
La télévision d'État iranienne a indiqué sur Telegram que des activités de défense aérienne avaient été entendues dans l'ouest, l'est et le nord-est de la capitale.
Selon les médias d'État iraniens, cités par l'AFP, des frappes ont également été signalées dans le nord-ouest et le sud de l'Iran, ainsi que des explosions dans la ville de Bushehr, où se trouve la seule centrale nucléaire en activité du pays.
À ce stade, les autorités iraniennes n'ont pas précisé l'origine de ces frappes ni fait état d'éventuelles victimes.
Donald Trump assistera au rapatriement des militaires américains tués dans les attaques iraniennes
Le président américain Donald Trump assistera mercredi à la cérémonie de rapatriement des militaires américains tués lors des attaques iraniennes au Moyen-Orient, organisée sur la base aérienne de Dover, dans le Delaware.
Les États-Unis mènent une 11e nuit consécutive de frappes contre l'Iran, visant les capacités du détroit d'Ormuz
Le CENTCOM a annoncé avoir mené une 11e nuit consécutive de frappes contre l'Iran, affirmant que l'opération visait à réduire davantage la capacité de Téhéran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz.
Plus de 500 militaires américains blessés depuis le début de la guerre contre l'Iran, selon un responsable américain
Plus de 500 militaires américains ont été blessés depuis le début de la guerre contre l'Iran, a indiqué un responsable américain à l'Associated Press, un bilan supérieur aux 482 blessés recensés officiellement par le Pentagone.
Selon ce responsable, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, le système officiel de comptabilisation accuse un retard important dans la remontée des données.
Téhéran prévient qu’une frappe américaine sur ses sites nucléaires entraînerait une « expansion de la guerre »
Le commandement militaire conjoint iranien a averti que toute attaque américaine contre les sites nucléaires iraniens constituerait une « expansion de la guerre » dans la région, selon la télévision d’État iranienne.