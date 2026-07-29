Les États-Unis alertent leurs soldats : les vidéos publiées en ligne aident l'Iran à cibler les bases américaines

Le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a mis en garde les soldats américains contre la publication de vidéos prises avec leurs téléphones, estimant qu'elles permettent à l'Iran d'évaluer en temps réel l'efficacité de ses frappes contre les bases américaines au Moyen-Orient, selon Reuters.

Dans une lettre datée du 28 juillet, obtenue par Reuters, l'officier affirme que les autorités iraniennes exploitent les images, photos et témoignages diffusés sur les réseaux sociaux ou relayés par les médias pour déterminer si leurs missiles et drones ont atteint leurs objectifs.

« Le coût direct et inévitable de ce renseignement en source ouverte pourrait se mesurer en vies de militaires américains et de civils dans les pays du Golfe visés », écrit-il, appelant les troupes à renforcer leur discipline en matière de sécurité opérationnelle.

Selon trois sources citées par Reuters, certains militaires américains déployés en Jordanie ont été informés que leurs téléphones pourraient être confisqués dans les prochains jours. Une telle mesure est actuellement envisagée afin de limiter les risques liés à la diffusion d'informations sensibles.

L'avertissement intervient après la publication d'une vidéo montrant des soldats américains se mettant à l'abri lors d'une attaque iranienne contre la base aérienne de Muwaffaq Salti, en Jordanie, le 17 juillet. L'amiral Cooper indique que ces images, filmées avec des lunettes connectées Meta, ont fourni des informations précieuses sur les positions et les procédures des forces américaines.

Depuis le début du conflit avec l'Iran, le 28 février, 18 militaires américains ont été tués et plus de 600 blessés, selon Reuters.