"Quel honneur !" : Donald Trump se félicite d'éliminer les dirigeants iraniens

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que c’était un « honneur » d'éliminer des dirigeants iraniens, dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran se poursuit.

« Ils tuent des innocents dans le monde entier depuis 47 ans, et maintenant c’est moi, le 47e président des États-Unis d’Amérique, qui les tue. Quel honneur ! », a écrit Donald Trump.

Le dirigeant américain a également assuré que les forces américaines disposaient d’une supériorité militaire totale. « Nous avons une puissance de feu sans pareille, des munitions à volonté et tout le temps nécessaire », a-t-il affirmé, ajoutant : « Regardez bien ce qu’il va arriver à ces ordures cinglées aujourd’hui. »

Ces déclarations ont été publiées peu avant que de nouvelles explosions ne secouent la capitale iranienne, Téhéran, dans le cadre des frappes menées contre des infrastructures militaires du régime.

Donald Trump a par ailleurs affirmé que les capacités militaires iraniennes avaient été largement détruites. « La marine iranienne n’existe plus, leur force aérienne n’existe plus, leurs missiles et leurs drones sont en train d’être décimés », a-t-il déclaré, se félicitant que plusieurs dirigeants iraniens aient été « rayés de la surface de la Terre ».

Téhéran a rapidement réagi à ces propos. Le responsable iranien chargé de la sécurité nationale, Ali Larijani, a accusé Donald Trump de sous-estimer la détermination du peuple iranien.

« Le problème de Trump, c’est qu’il ne comprend pas que le peuple iranien est une nation courageuse, forte et déterminée », a-t-il déclaré à la télévision d’État. « Plus il accentuera sa pression, plus la détermination de la nation se renforcera », a-t-il ajouté.

Ces déclarations illustrent l’escalade verbale et militaire entre Washington et Téhéran, alors que les frappes se poursuivent et que les tensions régionales restent extrêmement élevées.