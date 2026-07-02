Robert F. Kennedy Jr. rejette les accusations de génocide contre Israël

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a rejeté les accusations de génocide visant Israël dans la bande de Gaza, lors d’un entretien accordé à Jesse Watters sur Fox News.

« Si Israël voulait commettre un génocide contre les Palestiniens, il pourrait le faire en une minute », a déclaré Robert F. Kennedy Jr., estimant qu’Israël fait au contraire preuve de retenue.

Il a également mis en avant l’évolution démographique des Arabes israéliens, affirmant qu’ils étaient environ 150 000 en 1948 contre près de 2 millions aujourd’hui, soit environ 20 % de la population israélienne.

Robert F. Kennedy Jr. a ensuite dénoncé ce qu’il considère comme la véritable disparition de communautés au Moyen-Orient, citant l’absence de Juifs à Gaza et en Jordanie ainsi que le déclin des populations chrétiennes dans la région.

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« Si vous voulez voir où se déroule un vrai génocide, ce n’est pas en Israël. C’est dans les pays autour », a-t-il affirmé.

Ces déclarations interviennent alors qu’Israël fait face à de fortes critiques internationales sur sa campagne militaire à Gaza.