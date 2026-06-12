Spécial week-end | Canada 2026 : bien plus qu’un Mondial, une aventure entre nature et métropoles

À l’approche de la Coupe du monde 2026, le Canada s’apprête à accueillir plusieurs rencontres à Toronto et Vancouver. Mais au-delà du football, le pays offre aux supporters l’occasion de découvrir certains des paysages les plus spectaculaires de la planète.

À Toronto, la plus grande ville du Canada, le multiculturalisme est partout. Entre Chinatown, Little Italy et les quartiers sud-asiatiques, chaque rue raconte une histoire différente. Le BMO Field, qui accueillera six matchs du Mondial, bénéficie d’un cadre unique au bord du lac Ontario.

Parmi les incontournables figure la célèbre CN Tower, symbole de la ville. Son observatoire offre une vue imprenable sur Toronto, le lac Ontario et même les États-Unis par temps clair. Les visiteurs pourront également profiter du quartier animé de Harbourfront, de la promenade au bord de l’eau ou encore du Distillery District, ancien site industriel transformé en haut lieu culturel.

À quelques minutes du centre-ville, les îles de Toronto offrent une parenthèse de nature, tandis que les majestueuses chutes du Niagara, situées à environ une heure et demie de route, demeurent l’une des attractions les plus impressionnantes d’Amérique du Nord.

À l’autre extrémité du pays, Vancouver séduit par son alliance unique entre océan, forêts et montagnes. La ville accueillera sept matchs au BC Place, l’un des stades les plus emblématiques du tournoi.

Le Stanley Park, immense écrin de verdure bordé par l’océan Pacifique, constitue le cœur naturel de la ville. Les visiteurs pourront également découvrir Granville Island, réputée pour son marché et son ambiance artistique, ou encore le célèbre pont suspendu de Capilano, niché au milieu d’une forêt luxuriante.

Enfin, à deux heures de route, la station de Whistler permettra aux supporters de prolonger leur séjour au cœur des montagnes Rocheuses.

Entre métropoles dynamiques, nature grandiose et culture cosmopolite, le Canada entend bien profiter du Mondial 2026 pour montrer qu’il est bien plus qu’un simple pays hôte : une destination à part entière.