Spécial week-end | "Effet Mamdani" : face à la montée de l’antisémitisme, de plus en plus de Juifs américains choisissent de s’armer

L’année 2026 marque un tournant pour une partie de la communauté juive américaine. Longtemps attachée à des positions favorables au contrôle des armes à feu et à la confiance dans les institutions, elle est aujourd’hui confrontée à un sentiment d’insécurité croissant face à la multiplication des actes antisémites.

Depuis le 7 octobre, les tensions se sont aggravées. Harcèlement sur les campus, attaques contre des institutions juives, agressions lors de rassemblements pro-israéliens ou encore violences visant des synagogues ont profondément marqué les esprits. Pour de nombreux responsables communautaires, ces événements témoignent d’un changement de climat inquiétant.

Cette évolution se traduit par une tendance autrefois impensable : l’augmentation des demandes de permis de port d’armes et l’essor des clubs de tir au sein de la communauté juive. Aux États-Unis, plusieurs organisations dédiées à l’autodéfense connaissent une croissance rapide, portées par l’idée que les menaces ne sont plus seulement verbales mais peuvent désormais se transformer en violences physiques.

À New York, l’élection du maire Zohran Mamdani a renforcé les inquiétudes d’une partie de la communauté juive. Critique virulent de la politique israélienne et soutien du mouvement BDS, il est perçu par certains comme un symbole d’un environnement politique devenu plus hostile. Selon plusieurs médias américains, les demandes de permis d’armes ont fortement progressé depuis son arrivée à la mairie.

Parallèlement, les inscriptions aux cours d’autodéfense et de krav-maga connaissent une hausse notable. Pour de nombreux participants, il ne s’agit plus seulement d’une activité sportive mais d’une nécessité liée à la sécurité personnelle.

Au-delà de la question des armes, experts et responsables communautaires insistent sur la nécessité de renforcer les dispositifs de protection, le partage d’informations et la coopération avec les autorités. Une certitude s’impose désormais pour beaucoup : la sécurité des communautés juives est redevenue une préoccupation centrale aux États-Unis.