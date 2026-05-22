Spécial week-end | États-Unis-Cuba : le vieux conflit qui menace de s’embraser à nouveau

Entre Washington et La Havane, l’histoire semble rattraper le présent. Après l’opération américaine ayant conduit à l’arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro, les autorités cubaines redoutent désormais une possible intervention militaire des États-Unis. La tension est encore montée cette semaine avec l’inculpation par le ministère américain de la Justice de l’ancien président cubain Raul Castro, accusé de conspiration en lien avec la mort de trois citoyens américains lors de la destruction de deux avions en 1996.

Quelques jours plus tôt, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, avait dénoncé une campagne de «fake news» après des informations affirmant que Cuba aurait acquis quelque 300 drones militaires capables d’atteindre les côtes de Floride. À La Havane, ces accusations sont perçues comme un possible prétexte à une intervention américaine, d’autant que Donald Trump a récemment désigné Cuba comme le pays «suivant» après le Venezuela, allant jusqu’à dire qu’il serait honoré de «prendre Cuba».

Ce nouvel épisode s’inscrit dans plus d’un siècle de rapports conflictuels. Depuis l’indépendance cubaine, Washington considère l’île comme un enjeu stratégique majeur, en raison de sa proximité géographique avec les États-Unis. Après la guerre hispano-américaine de 1898, Cuba obtient formellement son indépendance en 1902, mais l’influence américaine reste massive, notamment à travers Guantanamo et le droit d’intervention dans les affaires cubaines.

Le basculement intervient avec la révolution de 1959 et l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro, qui installe un régime communiste et se rapproche de l’Union soviétique. L’embargo américain, les tentatives d’assassinat contre Castro et l’échec du débarquement de la baie des Cochons en 1961 renforcent alors l’hostilité entre les deux pays. Cette confrontation culmine en octobre 1962, lorsque l’installation de missiles soviétiques à Cuba place le monde au bord d’une guerre nucléaire, avant un compromis entre John F. Kennedy et Moscou.

L’ère Obama avait brièvement ouvert une parenthèse de détente, avec le rétablissement des relations diplomatiques en 2015 et la réouverture des ambassades. Mais cette normalisation est restée limitée. Aujourd’hui, entre pressions américaines, crise vénézuélienne, guerre contre l’Iran et soupçons autour de drones, la méfiance domine de nouveau. Cuba affirme ne pas vouloir la guerre, tout en se préparant à répondre à une «agression extérieure». Le vieux conflit caribéen, qui avait presque fait basculer le monde dans l’apocalypse nucléaire, redevient ainsi un foyer de tension majeur.