Spécial week-end | Patricia Bath : la femme qui a rendu la vue à des millions de personnes

Née en 1942 dans le quartier de Harlem à New York, à une époque où les femmes afro-américaines faisaient face à d’immenses obstacles, Patricia Bath est devenue l’une des figures les plus influentes de l’histoire de la médecine moderne. Médecin, chercheuse et inventrice, elle a consacré sa vie à combattre les inégalités d’accès aux soins et à lutter contre la cécité évitable.

Fille du premier conducteur noir du métro new-yorkais et d’une mère qui lui offrit son premier microscope, Patricia Bath manifeste très tôt des aptitudes exceptionnelles pour les sciences. À seulement 16 ans, ses travaux sur le cancer lui valent déjà une reconnaissance nationale.

Diplômée de médecine avec mention à l’université Howard en 1968, elle multiplie ensuite les premières historiques. En 1973, elle devient la première femme afro-américaine à achever une spécialisation en ophtalmologie à l’université de New York. Quelques années plus tard, elle est également la première femme à intégrer le prestigieux Institut ophtalmologique Jules Stein de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), puis la première à diriger un programme de formation en ophtalmologie aux États-Unis.

Son héritage le plus marquant naît de son constat des profondes inégalités sanitaires entre les quartiers favorisés et les communautés défavorisées. Elle fonde alors le concept d’« ophtalmologie communautaire », convaincue que l’accès à la vue est un droit fondamental.

En 1986, Patricia Bath met au point le Laserphaco Probe, une technologie révolutionnaire utilisant le laser pour traiter les cataractes avec davantage de précision et moins d’invasivité. Cette invention transforme la chirurgie oculaire et permet à des millions de personnes dans le monde de retrouver la vue ou d’éviter la cécité.

Première femme afro-américaine à obtenir un brevet médical aux États-Unis, Patricia Bath s’est éteinte en 2019. Son parcours demeure celui d’une pionnière qui a non seulement révolutionné la médecine, mais aussi démontré que la science pouvait être un puissant instrument de justice sociale et d’espoir.