Spécial week-end | États-Unis–Cuba : un vieux face-à-face qui menace de s’embraser à nouveau

Alors que l’attention du monde est largement tournée vers le Moyen-Orient, les tensions entre les États-Unis et Cuba connaissent un regain inquiétant. À Washington, plusieurs développements récents alimentent les craintes d’une nouvelle confrontation avec le régime communiste de La Havane, ravivant les souvenirs de l’une des rivalités les plus explosives de la guerre froide.

Selon des informations relayées ces derniers jours, la crise s’est intensifiée après l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro par les autorités américaines et l’inculpation de l’ancien dirigeant cubain Raúl Castro pour son implication présumée dans la mort de citoyens américains en 1996. Dans le même temps, Donald Trump aurait multiplié les déclarations hostiles à l’égard de Cuba, laissant entendre que l’île pourrait être la prochaine cible de la pression américaine.

Les tensions ont encore été alimentées par des informations faisant état de l’acquisition par Cuba de centaines de drones d’attaque capables, selon certains rapports, d’atteindre les côtes de la Floride. La Havane dénonce des informations mensongères destinées à justifier une politique plus agressive à son égard, tandis que certains responsables américains évoquent une menace directe pour la sécurité nationale.

Cette méfiance s’inscrit dans une longue histoire de confrontation entre les deux pays. Après la révolution de Fidel Castro en 1959, les relations se sont rapidement détériorées, culminant avec l’échec du débarquement de la baie des Cochons en 1961 puis la crise des missiles de Cuba en 1962, qui avait placé le monde au bord d’une guerre nucléaire.

Malgré le rapprochement historique engagé sous Barack Obama et sa visite à La Havane en 2016, les relations bilatérales se sont à nouveau dégradées ces dernières années. La crise économique au Venezuela, principal allié régional de Cuba, ainsi que le durcissement de la politique américaine ont accentué les tensions.

Aujourd’hui, entre rhétorique guerrière, rivalités géopolitiques et nouvelles technologies militaires, le face-à-face entre Washington et La Havane semble renouer avec les réflexes de la guerre froide, au risque d’ouvrir un nouveau foyer d’instabilité dans la région.