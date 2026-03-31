Steve Bannon appelle à l’expulsion de Yair Netanyahou des États-Unis pour l’envoyer combattre en Iran

L’ancien conseiller de la Maison-Blanche Steve Bannon a appelé à l’expulsion de Yaïr Netanyahou, fils du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, actuellement installé à Miami, pour qu’il soit envoyé combattre dans la guerre contre l’Iran.

Dans un extrait de podcast largement relayé en ligne, Bannon exhorte les autorités américaines à intervenir : « Où est le département de la Sécurité intérieure quand on en a besoin ? Qu’on le renvoie là-bas, qu’on lui mette un uniforme et qu’il soit en première ligne », a-t-il déclaré, dans des propos particulièrement virulents.

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Figure influente du courant MAGA, Bannon s’inscrit dans une ligne dure, appelant à une implication accrue dans le conflit au Moyen-Orient. Ses déclarations dépassent toutefois le seul cas de Yaïr Netanyahou. Il a également exhorté plusieurs pays arabes à s’engager davantage militairement, évoquant notamment une opération visant l’île iranienne stratégique de Kharg.

Dans cette même intervention, il a appelé les dirigeants du Golfe à quitter leurs résidences occidentales pour rejoindre le front. « Je veux les Émiratis, les Saoudiens, les Qataris sur le terrain », a-t-il lancé, dénonçant une forme de passivité des alliés régionaux face au conflit.

Ces propos interviennent dans un contexte de guerre élargie entre Israël, les États-Unis et l’Iran, où les tensions politiques et médiatiques se multiplient. Ils illustrent également les fractures croissantes au sein même des soutiens occidentaux d’Israël, certains appelant à une implication plus directe des acteurs concernés.