Tirs au dîner de la presse à Washington : une nouvelle vidéo de l'attaque contre Trump dévoilée

Une vidéo rendue publique par les procureurs fédéraux américains éclaire les circonstances d’une tentative d’assassinat visant le président Donald Trump, survenue lors du prestigieux dîner de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche à Washington. Les images montrent un homme armé tentant de forcer l’accès à l’événement, fréquenté par des journalistes, responsables politiques et membres de l’administration.

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Le suspect, identifié comme Cole Tomas Allen, a franchi un dispositif de sécurité au Washington Hilton avant de courir en direction de la réception, muni d’une arme longue. Selon Jeanine Pirro, procureure fédérale à Washington, la vidéo montre Allen tirant sur un agent du service secret alors qu’il tentait de pénétrer dans la zone sécurisée.

L’agent touché a survécu grâce à son gilet pare-balles. Les autorités précisent qu’aucun élément ne suggère un tir ami. Selon les procureurs, Allen a tiré au moins une fois avec son arme, tandis qu’un agent du service secret a riposté par plusieurs coups de feu.

Blessé lors de l’attaque, mais non atteint par balle, le suspect a été arrêté sur place. Lors de sa comparution devant la juge fédérale Moxila Upadhyaya, il n’a pas plaidé et a accepté de rester en détention provisoire dans l’attente de son procès.

Les éléments de l’enquête suggèrent une préparation minutieuse. Dans des documents judiciaires, les procureurs indiquent qu’Allen portait un sac de munitions, un holster d’épaule et un couteau. Il a également pris un selfie peu avant l’attaque, dans lequel il se qualifiait de « Friendly Federal Assassin », évoquant des motivations liées à des griefs contre l’administration Trump.

Cet incident, survenu lors de l’un des événements les plus médiatisés de la capitale américaine, soulève de nouvelles questions sur la sécurité des hautes personnalités et la radicalisation de certains individus aux États-Unis.