Toronto : importante mobilisation policière pour la "Marche pour Israël"

La police de Toronto a annoncé un important dispositif de sécurité à l’occasion de la « Walk With Israel », organisée ce dimanche dans la métropole canadienne.

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Selon les autorités, des policiers à pied, à vélo et à cheval, ainsi que des agents en civil, ont été déployés afin d’assurer le bon déroulement de l’événement et de prévenir tout incident.

La police s’attend à la présence de 50 à 150 contre-manifestants susceptibles de protester contre la marche.

Organisée par l’UJA Federation of Greater Toronto, cette manifestation annuelle, qui en est à sa 57e édition, rassemble traditionnellement des dizaines de milliers de participants. Plus de 50.000 personnes y avaient pris part l’an dernier.

Le parcours de quatre kilomètres a débuté à 9 heures (heure locale). Les organisateurs présentent l’événement comme « une déclaration de notre soutien indéfectible au peuple d’Israël ».

Dans un contexte de fortes tensions liées à la guerre au Moyen-Orient, les autorités ont indiqué suivre la situation de près afin de garantir la sécurité de l’ensemble des participants et des riverains.