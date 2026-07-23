Un agent chargé de protéger JD Vance suspendu pour des fuites présumées

Un agent du Secret Service chargé d’assurer la protection du vice-président américain JD Vance a été suspendu de ses fonctions et placé en congé administratif, selon des informations rapportées par CNN.

Cette décision fait suite à un examen interne lancé après des accusations de divulgation d’informations sensibles à des journalistes. Les données concernées porteraient notamment sur les activités et les déplacements de JD Vance.

Une source proche du dossier a confirmé à CNN qu’une enquête interne était en cours. Les autorités auraient également identifié l’agent soupçonné d’être à l’origine de ces fuites.

À ce stade, aucune précision n’a été communiquée concernant l’étendue des informations transmises, l’identité de leurs destinataires ou les éventuelles conséquences pour la sécurité du vice-président.

Il reste également à déterminer si l’agent fera l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pénales en plus de sa suspension.

Le Secret Service n’a pas encore publié de communiqué officiel détaillant les circonstances de cette affaire. L’enquête interne se poursuit.