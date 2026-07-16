JD Vance affirme qu'Epstein avait des liens avec les renseignements israélien et américain

« Il avait clairement des liens avec les plus hauts niveaux du renseignement américain. Il avait clairement des liens avec les plus hauts niveaux du renseignement israélien », a déclaré Vance lors d'un entretien de près de trois heures accordé au podcasteur Joe Rogan, tout en reconnaissant ne pas disposer d'éléments permettant d'expliquer la nature de ces relations.

Le vice-président s'est également présenté comme « l'un des premiers adeptes des théories sur Epstein », évoquant des supposés liens entre ce dernier et certains responsables de la gauche israélienne, notamment en raison de sa relation passée avec l'ancien Premier ministre Ehud Barak. Ce dernier a toujours nié tout acte répréhensible et déclaré regretter cette relation.

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Aucune preuve publique ne vient étayer les affirmations de JD Vance concernant de prétendus liens entre Jeffrey Epstein et les services de renseignement israéliens. L'ancien Premier ministre Naftali Bennett avait déjà rejeté ces accusations l'an dernier, assurant qu'Epstein n'avait jamais travaillé pour Israël ni pour le Mossad.

Au cours de l'entretien, JD Vance s'en est également pris aux personnes qu'il accuse d'avoir tenté de discréditer ses efforts en faveur d'un accord avec l'Iran, affirmant que ceux qui agissaient contre les intérêts américains pouvaient « aller au diable ». Il a insisté sur le fait que sa priorité restait de défendre les intérêts des États-Unis.